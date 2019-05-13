Путин обсудил с главой МИД Китая детали предстоящего визита Си Цзиньпина в РФ

СОЧИ, 13 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с главой МИД КНР Ван И подготовку государственного визита в Россию китайского лидера Си Цзиньпина и констатировал успешность развития двусторонних российско-китайских отношений.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются успешно в самом прямом смысле этого слова, - сказал российский лидер, принимая своего визави в сочинской резиденции "Бочаров ручей". - Я знаю, что основной целью вашего визита сегодня является согласование основных параметров главного события в двусторонних отношениях текущего года, я имею ввиду государственный визит председателя Китайской Народной Республики в Россию. Думаю, что мы сегодня об этом с вами и поговорим".

Президент РФ тепло приветствовал китайскую делегацию. Он упомянул, что в курсе прошедших обстоятельных переговоров Ван И с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. "В начале беседы я хотел бы передать самые наилучшие пожелания моему другу [Си Цзиньпину] за ту теплоту, с которой нас принимали в Пекине во время проведения крупной международной конференции, посвященной реализации ваших идей "Один пояс - Один путь", - заметил Путин. Российский лидер подчеркнул, что считает эти идеи продуктивными, интересными, содержательными, полностью вписывающимися в развитие отношений в рамках создаваемых Россией и ее партнерами интеграционных объединений на постсоветском пространстве.

Путин поздравил китайскую сторону с успешным проведением форума "Один пояс - Один путь" и выразил надежду, что в двустороннем плане Россия и Китай внесут заметный, серьезный вклад в реализацию обсуждаемых на этой площадке планов.

Глава МИД Китая Ван И отметил, что провел "сверку часов" с министром иностранных дел РФ, обсудив вопросы подготовки предстоящего визита в Россию председателя КНР. "Мы будем серьезно готовиться к этому",- заявил Ван И. По его словам, лидеры двух стран подведут итоги развития сотрудничества РФ и КНР, а также обсудят его перспективы, открыв "новую страницу двусторонних отношений". "Надеемся, что под руководством двух лидеров наше практическое сотрудничество по всем направлениям будет развиваться и стремиться к новым горизонтам",- сказал глава МИД Китая.

Как ожидается, Си Цзиньпин посетит Россию в начале июня.