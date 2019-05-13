Замглавы МИД России заявил, что Москва принимает к сведению итоги выборов на Украине

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москва принимает к сведению результаты президентских выборов на Украине и ожидает, что новое руководство страны сможет доказать свою жизнеспособность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"В Москве принимают к сведению результаты выборов. Жизнеспособность и эффективность нового украинского руководства будут во многом определяться его готовностью адекватно оценивать нынешние реалии и стоящие перед страной задачи, нести ответственность за принимаемые решения, включая урегулирование кризиса в Донбассе на основе минских соглашений", - сказал Карасин, отвечая на вопрос, признает ли Россия результаты выборов.

По словам дипломата "завершившуюся на Украине президентскую кампанию вряд ли можно воспринимать как образец демократического, свободного и независимого волеизъявления". "Большинство кандидатов, включая действующего главу государства Петра Порошенко, взяли на вооружение оголтелую русофобскую риторику, пытаясь тем самым отвлечь внимание населения от серьезных проблем внутри страны", - подчеркнул он.

Выбрав Владимира Зеленского президентом, граждане Украины выразили "негативное отношение к провальной политике Петра Порошенко и надежду на перемены к лучшему", отметил замглавы российского МИД.

Карасин также подчеркнул, что будущее российско-украинских отношений зависит от действий Зеленского и нового руководства страны. "Каким будет подход Киева к ним [отношениям с Россией], намерены ли новые украинские власти принять меры для расчистки русла наших двусторонних отношений от искусственно созданных за последние пять лет барьеров и преград - от всего этого зависит будущее российско-украинского сотрудничества", - сказал он.

Прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе возможен, если избранный президент Украины не будет уклоняться от диалога со своими согражданами на востоке страны, заявил замглавы МИД РФ. "Рассчитываем, что Владимир Зеленский будет все же ответственно к ним [обязательствам Украины по минским соглашениям] подходить, не станет уклоняться от прямого диалога со своими согражданами в Донбассе. В этом - главный залог прогресса на пути к установлению мира на Украине", - сказал дипломат.

Карасин выразил надежду, что новый президент Украины после инаугурации более четко обозначит приоритеты по урегулированию конфликта, отметив, что заявления, сделанные Зеленским и членами его штаба, до сих пор "носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины".

В ходе предвыборной кампании Зеленский и его помощники неоднократно высказывались за расширение "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) за счет включения в него Великобритании и США. "Дело не в составе участников того или иного формата, а в отсутствии у украинской стороны политической воли выполнять взятые на себя обязательства", - прокомментировал Карасин эту инициативу. Он указал, что действующий состав переговорщиков разработал положения минских соглашений, которые "остаются безальтернативной основой урегулирования, своего рода дорожной картой".