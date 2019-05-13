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Президентские выборы на Украине - 2019

Замглавы МИД России заявил, что Москва принимает к сведению итоги выборов на Украине

По мнению Григория Карасина, будущее российско-украинских отношений зависит от действий Владимира Зеленского и нового руководства страны

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москва принимает к сведению результаты президентских выборов на Украине и ожидает, что новое руководство страны сможет доказать свою жизнеспособность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"В Москве принимают к сведению результаты выборов. Жизнеспособность и эффективность нового украинского руководства будут во многом определяться его готовностью адекватно оценивать нынешние реалии и стоящие перед страной задачи, нести ответственность за принимаемые решения, включая урегулирование кризиса в Донбассе на основе минских соглашений", - сказал Карасин, отвечая на вопрос, признает ли Россия результаты выборов.

По словам дипломата "завершившуюся на Украине президентскую кампанию вряд ли можно воспринимать как образец демократического, свободного и независимого волеизъявления". "Большинство кандидатов, включая действующего главу государства Петра Порошенко, взяли на вооружение оголтелую русофобскую риторику, пытаясь тем самым отвлечь внимание населения от серьезных проблем внутри страны", - подчеркнул он.

Выбрав Владимира Зеленского президентом, граждане Украины выразили "негативное отношение к провальной политике Петра Порошенко и надежду на перемены к лучшему", отметил замглавы российского МИД.

Карасин также подчеркнул, что будущее российско-украинских отношений зависит от действий Зеленского и нового руководства страны. "Каким будет подход Киева к ним [отношениям с Россией], намерены ли новые украинские власти принять меры для расчистки русла наших двусторонних отношений от искусственно созданных за последние пять лет барьеров и преград - от всего этого зависит будущее российско-украинского сотрудничества", - сказал он.

Прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе возможен, если избранный президент Украины не будет уклоняться от диалога со своими согражданами на востоке страны, заявил замглавы МИД РФ. "Рассчитываем, что Владимир Зеленский будет все же ответственно к ним [обязательствам Украины по минским соглашениям] подходить, не станет уклоняться от прямого диалога со своими согражданами в Донбассе. В этом - главный залог прогресса на пути к установлению мира на Украине", - сказал дипломат.

Карасин выразил надежду, что новый президент Украины после инаугурации более четко обозначит приоритеты по урегулированию конфликта, отметив, что заявления, сделанные Зеленским и членами его штаба, до сих пор "носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе нового руководителя Украины".

В ходе предвыборной кампании Зеленский и его помощники неоднократно высказывались за расширение "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) за счет включения в него Великобритании и США. "Дело не в составе участников того или иного формата, а в отсутствии у украинской стороны политической воли выполнять взятые на себя обязательства", - прокомментировал Карасин эту инициативу. Он указал, что действующий состав переговорщиков разработал положения минских соглашений, которые "остаются безальтернативной основой урегулирования, своего рода дорожной картой".

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКарасин, Григорий БорисовичПрезидентские выборы на Украине - 2019Зеленский, Владимир Александрович
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