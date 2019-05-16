Посольство России отмечает учащение случаев предвзятого отношения британских пограничников

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Посольство РФ не наблюдает улучшения условий работы российских дипломатов в Великобритании и улучшения ситуации с выдачей им виз, а, напротив, отмечает рост числа случаев предвзятого отношения к сотрудникам посольства со стороны сотрудников британской погранслужбы. Об этом говорится в комментарии, распространенном в четверг вечером пресс-службой посольства РФ в Соединенном Королевстве.

"Несмотря на отдельные заявления британских властей, качественного улучшения ситуации мы не наблюдаем. Более того, в некоторых аспектах она даже ухудшается. Так, в последнее время участились случаи предвзятого отношения сотрудников британской пограничной службы к российским дипломатическим сотрудникам, прибывающим в Великобританию в краткосрочные командировки, а также гостям сотрудников посольства", - говорится в документе.

В посольстве отмечают, что действия британской стороны носят бессистемный характер и выражаются в выборочном задержании дипломатов и гостей посольства при прохождении паспортного контроля "для выяснения подробностей их трудовой деятельности, а также чувствительной информации о работе посольства".

"Зачастую в подобных ситуациях пограничники фактически угрожают отказом во въезде в страну. Такие собеседования порой растягиваются на продолжительное время, имеют место случаи временного изъятия паспортов, лишение возможности позвонить в посольство. Неоднократно обращались к британской стороне, указывая на неприемлемость подобных необоснованных опросов, выходящих за пределы компетенции сотрудников погранслужбы. Несмотря на это, за последнее время зарегистрировано как минимум 14 случаев пристрастного отношения представителей погранслужбы к прибывающим в Великобританию сотрудникам МИД России и гостям посольства", - подчеркнули в российском диппредставительстве, добавив, что российская сторона "оставляет за собой право на принятие мер в порядке взаимности".

Отношения России и Великобритании серьезно ухудшились после инцидента в Солсбери. По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку дома Скрипаля. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.