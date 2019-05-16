{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Кадыров заявил, что США введением санкций против отряда "Терек" показали, что боятся Чечни

Командир отряда Абузайд Висмурадов в свою очередь отметил, что считает честью включение в санкционный список

ГРОЗНЫЙ, 16 мая. /ТАСС/. Американские санкции против чеченского специального отряда быстрого реагирования "Терек" означают, что США боятся Чечни, заявил в четверг глава республики Рамзан Кадыров.

Ранее Минфин США внес на основании "акта Магнитского" в санкционный список чеченский специальный отряд быстрого реагирования "Терек" и пять россиян, в том числе командира отряда Абузайда Висмурадова. Помимо Висмурадова, под санкции попали Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Руслан Геремеев и Елена Трикуля.

На эту тему

"Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и [его] командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Команда [правительства региона] приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Висмурадов в свою очередь отметил, что считает честью включение в санкционный список США. "Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем. Хотя, я уже давно среди тех, на кого распространяются их смешные санкции. Для меня это является признанием со стороны американских властей, что я истинный патриот России, мусульманин, чеченец. Включение в этот список для меня является одним из самых счастливых моментов в жизни", - написал он в Instagram.

В новость были внесены изменения (22:41 мск) - добавлен комментарий Висмурадова.

Теги
СШАРоссияЧечня
Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по восстановлению взаимодействия стран в ОЗХО
Документ также призывает "как можно скорее присоединиться к Конвенции тем странам, которые до сих пор этого не сделали"
Читать полностью