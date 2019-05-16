Кадыров заявил, что США введением санкций против отряда "Терек" показали, что боятся Чечни

"Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и [его] командира Абузайда Висмурадова, это убедительное свидетельство того, что США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Значит мы на правильном пути, действуем эффективно, результативно, оперативно. Команда [правительства региона] приняла единогласное решение просить о внесении всех до единого в санкционный список", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

Висмурадов в свою очередь отметил, что считает честью включение в санкционный список США. "Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем. Хотя, я уже давно среди тех, на кого распространяются их смешные санкции. Для меня это является признанием со стороны американских властей, что я истинный патриот России, мусульманин, чеченец. Включение в этот список для меня является одним из самых счастливых моментов в жизни", - написал он в Instagram.

В новость были внесены изменения (22:41 мск) - добавлен комментарий Висмурадова.