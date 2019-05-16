Лавров на министерской встрече в Хельсинки обсудит, быть ли РФ в структурах Совета Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров примет в пятницу в Хельсинки участие в сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), где намерен обсудить современные вызовы на европейском пространстве и затянувшийся кризис в отношениях России с организацией.

"Министерская сессия в Хельсинки имеет решающее значение для дальнейшей судьбы Совета Европы", - заявили в МИД РФ.

Встреча приурочена к 70-летию образования СЕ, и эта дата может оказаться своего рода рубежом для решения накопившихся проблем. Как заявил ранее в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москва считает заседание "критически важным с точки зрения преодоления системного кризиса", в котором сейчас находится организация. Причина, по его словам, заключается в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) "в своих действиях вышла за рамки уставных требований СЕ и присвоила себе право дискриминировать отдельные делегации по политическим причинам", что противоречит уставу СЕ.

В итоге в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, российская делегация в ПАСЕ оказалась лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях от СЕ и входить в состав руководящих органов ассамблеи. Ситуация со временем не менялась, в связи с чем с 2016 года делегация не направляет заявку на подтверждение своих полномочий, а в июне 2017 РФ приняла решение приостановить уплату взноса в бюджет СЕ.

В Москве ожидают, что Комитет министров примет конкретные решения, которые приведут к выправлению ситуации и восстановлению прав российской делегации. Лавров заявил в среду журналистам, что эксперты разработали проект решений, касающийся вопроса отношений РФ и СЕ.

На полях сессии Лавров также планирует встретиться с генеральным секретарем СЕ Турбьёрном Ягландом, вице-премьером Бельгии и главой МИД королевства Дидье Рейндерсом и министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Июнь близко

На июньской сессии ПАСЕ предстоят выборы генерального секретаря организации, который сменит на этом посту Ягланда. Как подчеркнул в беседе с ТАСС Грушко, если к этому моменту решение кризиса не будет найдено, то "предстоит уже в фундаментальном плане определяться о будущем Совета Европы". Без участия российской стороны уже и без того избраны большинство судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), как и комиссар по правам человека Дунья Миятович.

Кроме того, июнь является своего рода дедлайном для разморозки выплат взноса в бюджет организации, в противном случае, как заявлял Ягланд, права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены.

Российские представители уже не раз заявляли, что готовы возобновить финансирование, но только при условии полноценного восстановления прав делегации. При этом в Москве указывают, что заинтересованы работать в СЕ, но если будет поднят вопрос об исключении, РФ может сама покинуть организацию.

Многие зарубежные партнеры рассчитывают, что подобный сценарий реализован не будет. О важности сохранить членство РФ в организации говорили и в завершающей в мае председательство в КМСЕ Финляндии, и в принимающей эстафету Франции. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Совет Европы нуждается в России, как и Россия и русские нуждаются в Совете Европы".

А вот Киев возможность полюбовного разрешения ситуации не устраивает: на днях глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в случае возвращения России права голоса в ПАСЕ, Киев не будет соблюдать Минские соглашения.

Другие вопросы на повестке

Как сообщили в российском дипведомстве, в Хельсинки также будут обсуждаться "обеспечение долгосрочной эффективности системы Европейской конвенции по правам человека, противодействие неравенству и защита социальных прав, сотрудничество между Советом Европы и Европейским союзом, политика в отношении соседних регионов".

Российская сторона на подобных встречах традиционно привлекает внимание и к проблеме защиты прав национальных меньшинств на Украине и в странах Балтии.

"Россия заинтересована в сохранении и укреплении CE как одной из наиболее авторитетных и представительных международных организаций европейского континента, содействующей строительству единой Европы без разделительных линий, укреплению ценностей демократии, механизмов защиты прав человека и верховенства закона", - резюмировали на Смоленской площади.