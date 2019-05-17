Матвиенко выразила Эрдогану обеспокоенность из-за обстрелов базы Хмеймим со стороны Идлиба

СТАМБУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом высказала обеспокоенность в связи с обстрелами российской военной базы Хмеймим в Сирии со стороны Идлиба. Она также сообщила, что министерства обороны России и Турции ищут пути урегулирования ситуации в этом регионе Сирии.

"Поднималась тема Идлиба. И президент [Турции] высказал озабоченность тем, что там не обеспечен режим прекращения боевых действий и не решена задача деэскалации... Со своей стороны я высказала наши тревоги, что продолжаются обстрелы российской базы Хмеймим и российских объектов со стороны Идлиба, нас это не может не тревожить", - сказала Матвиенко журналистам в пятницу по итогам встречи с президентом Турции.

"Мы не можем не реагировать, не отвечать. Мы должны обезопасить жизнь наших военнослужащих, поэтому совместными усилиями надо продолжать эту работу", - добавила она.

Матвиенко сказала, что министерства обороны России и Турции после телефонного разговора президентов России и Турции 13 мая находятся "в плотном контакте, они предпринимают совместные меры для того, чтобы решить эту задачу".

По ее словам, Турцию тревожит, что в зоне военного конфликта проживает, по ее оценкам, порядка 200-300 тыс. жителей, в случае, если не удастся урегулировать ситуацию и прекратить боевые действия, "количество беженцев на турецкую территорию может увеличиться". "При этом [Эрдоган] подчеркнул, что они и так несут огромную нагрузку - порядка 4 млн беженцев на их территории. Это, конечно же, очень серьезная проблема", - констатировала сенатор.

Одновременно Матвиенко призвала более активно уничтожать боевиков на этой территории. "Это вопрос министерств обороны, военных ведомств. Они сейчас плотно над этим работают и ищут решение, как разрешить эту проблему и как обеспечить режим прекращения огня и деэскалацию", - добавила она.