В Алеппо состоялся обмен девяти боевиков на 10 граждан Сирии

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сирийские правительственные силы при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон произвели обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на 10 граждан арабской республики. Об этом сообщил в пятницу журналистам руководитель Центра генерал-майор Виктор Купчишин.

"17 мая 2019 года в районе населенного пункта Эль-Хадер в провинции Алеппо при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон и Сирийского общества Красного Полумесяца состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на 10 граждан САР, включая двух женщин и ребенка", - сказал он.

По словам генерала, сирийские власти продолжают амнистию лиц, уклонившихся от военной службы, в том числе беженцев и бывших боевиков. По состоянию на 16 мая амнистировано 57964 человека.

Купчишин добавил, что за минувшие сутки боевики обстреляли четыре населенных пункта в провинции Латакия и район города Алеппо.