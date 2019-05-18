Посольство РФ рассказало о последствиях публикаций британских СМИ для отношений двух стран

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне обратило внимание на безответственный подход британских СМИ при освещении инцидента в Солсбери. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря российского диппредставительства, направленном в субботу ТАСС.

Из него следует, что российские дипломаты "часто сталкиваются с откровенной подтасовкой фактов, а также попытками представителей СМИ, которые ссылаются на различные "достоверные" источники, дорого "продать" свой материал", при этом не всегда беспокоясь "о качестве и достоверности публикуемой информации" и еще меньше задумываясь "об ответственности перед аудиторией".

"Представляется, что СМИ Великобритании не задумываются о последствиях, которые несут их публикации для российско-британских отношений, а ведь они весьма ощутимы. Взять хотя бы ситуацию с Сергеем и Юлией Скрипаль. Вначале, со ссылкой на "информированные источники", британские СМИ вбрасывали различные версии самого отравления, через еду, цветы, даже кондиционер в машине, потом они никак не могли определиться с самим веществом, называя его газом, жидкостью, гелем. Затем активно искали подозреваемых, ими поочередно были "Михаил Савицкий", "Степан Викеев", затем Руслан Петров и Александр Боширов. В настоящее время тема инцидента в Солсбери вообще замалчивается, равно как и результаты официального расследования", - отметил пресс-секретарь посольства РФ.

В российском посольстве подчеркнули, что "некачественная журналистика является прежде всего инструментом по распространению в публичном пространстве ложных или противоречивых сведений в целях манипулирования общественным сознанием". "Жонглирование фактами может лишь усугубить разногласия и подорвать доверие, которые столь необходимы для выстраивания "сбалансированных" двусторонних отношений", - добавил российский дипломат.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.