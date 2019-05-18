Володин посетит Киргизию для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ

БИШКЕК, 19 мая. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным начинает в воскресенье двухдневный визит в Киргизию, где пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, а также состоятся встречи спикера с руководством страны и главами парламентов стран-участниц ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"19-20 мая состоится рабочий визит официальной делегации Государственной думы во главе с Вячеславом Володиным в Киргизскую Республику для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

"На полях" Парламентской ассамблеи в Бишкеке пройдет ряд двусторонних встреч Вячеслава Володина с главами парламентов стран-участниц ОДКБ и руководством республики", - говорится в сообщении.

Непосредственно в воскресенье Володин встретится с председателем Жогорку Кенеша (однопалатный парламент) Киргизии Дастанбеком Джумабековым и председателем Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана Нурланом Нигматулиным. Также состоится встреча спикера с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном.

В понедельник, 20 мая, Володин как глава ПА ОДКБ проведет заседание Совета ассамблеи: обсуждаться будет, в частности, ситуация в прилегающих к зоне ответственности ОДКБ регионах.

"В этот же день состоится встреча членов Совета ПА ОДКБ с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым", - добавили в пресс-службе.