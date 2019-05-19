Двое сирийских военных погибли при обстрелах боевиков за сутки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Боевики в идлибской зоне деэскалации за последние сутки, несмотря на объявленное сирийской армией перемирие, обстреляли 10 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Идлиб. Как сообщил в воскресенье журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин, в результате обстрелов погибли два военнослужащих вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, семеро получили ранения.

"Несмотря на то, что с 00:00 часов 18 мая вооруженные силы Сирийской Арабской Республики в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. В течение суток зафиксированы обстрелы боевиками населенных пунктов Руйесет-Эскандер (трижды), Хамамият (дважды), Ардаш-Даг, Джуб-эз-Зарур, Нахшебба, Акч-Баэр, Ай-эль-Хаммам, Сафсафа провинции Латакия, Хуайз провинции Хама, Зафар-эль-Кабир провинции Идлиб. В результате обстрелов двое военнослужащих вооруженных сил САР погибли, семеро получили ранения", - сказал он.

Купчишин добавил, что в рамках реализации указа президента Сирии власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 18 мая 2019 года амнистировано 57 975 человек.