Крутских: визит Помпео открывает перспективу диалога России с США по кибербезопасности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Москва и Вашингтон могут возобновить диалог по кибербезопасности по итогам визита госсекретаря США Майкла Помпео в РФ на прошлой неделе. Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"После приезда Помпео и разговора с нашим министром иностранных дел [Сергеем Лавровым] основной вывод, который был сделан: перспектива возобновления переговоров с Россией по всем важным и приоритетным вопросам сейчас открывается. И раз так, то эта тема тоже в повестке дня в силу ее проблематичности для всех", - отметил дипломат.

При этом он не уточнил, о каких конкретно сроках и форматах идет речь. "Могу предположить, что эта тема будет обсуждаться на уровне экспертов, на межведомственном уровне, когда до этого дойдет дело", - добавил спецпредставитель главы государства.

Он также указал, что российская сторона будет подходить к разговору "не с позиций взаимных обвинений, хотя нам есть что предъявить США и в этом смысле, а с позиций выработки общего взаимопонимания и с акцентом на то, чтобы достичь договоренностей в рамках ооновского переговорного процесса". "Пусть Помпео доведет услышанное до своих руководителей, до президента [США Дональда Трампа]", - резюмировал Крутских.

14 мая госсекретарь посетил Сочи, где провел переговоры с Лавровым и был принят президентом России Владимиром Путиным.