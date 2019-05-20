Крутских заявил, что ЕС надо работать над санкциями ООН за киберпреступления

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Европейский союз должен совместно с другими странами создать универсальный кодекс ООН по регулированию деятельности в киберпространстве, включая разработку механизма введения санкций против нарушителей. Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

По его мнению, международным объединениям, таким как ЕС, необходимо "больше трудиться в рамках ООН, сделать глобальные правила, универсализировать кодекс поведения ответственного государства [в киберпространстве]". "Тогда и проблем с санкциями не будет: они станут не санкциями ЕС, а санкциями всего международного сообщества под эгидой ООН против того, кто злоупотребляет информационно-коммуникационными технологиями", - подчеркнул он.

Крутских отметил, что через неделю в структуре ООН с подачи РФ, которую поддержали 120 стран, начнет функционировать на уровне экспертов особый механизм - группа открытого состава, которую "условно можно назвать Генассамблеей ООН по кибербезопасности".