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Главы спецслужб СНГ обсудят усиление мер по выявлению террористов

Основное внимание в ходе заседания будет уделено совершенствованию сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Руководители спецслужб стран - участниц СНГ согласуют дополнительные меры по розыску и выявлению боевиков-террористов, возвращающихся из горячих точек. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На очередном 46-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств - участников СНГ члены Совета согласуют дополнительные меры по повышению эффективности международного розыска лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера, а также по активизации сотрудничества специальных служб при проведении оперативно-разыскных мероприятий в целях пресечения переправки боевиков-террористов в государства-участники СНГ", - сообщили в ЦОС.

Основное внимание глав спецслужб СНГ будет уделено совершенствованию сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Кроме того, планируется наметить пути дальнейшего совместного противодействия распространению салафитской идеологии, в том числе нейтрализации источников ее пропаганды в интернете.

Также на заседании руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков отчитается о выполнении программы сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2017-2019 годы и о результатах работы АТЦ СНГ в 2018 году.

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