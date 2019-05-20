Вместе или сами за себя. Эксперты "Валдая" обсудят в Вене перспективы отношений РФ и ЕС

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Ведущие эксперты из десятка стран встретятся во вторник в австрийской столице на Европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", чтобы ответить на вопрос: вместе сегодня Россия и Евросоюз или каждый сам за себя.

Примечательно, что буквально в последний момент, накануне вечером, стало известно, что австрийская сторона решила полностью отказаться от участия в форуме. Из-за этого организаторам пришлось внести коррективы и провести мероприятие своими силами не в Академии национальной обороны и безопасности Австрии, а в отеле Grand Wien. Тем не менее, руководство клуба призывает не трактовать это как антироссийское высказывание. "Уверен, что этому много внутриполитических причин и [это] не имеет никакого отношения к России", - подчеркнул председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Как сообщили ТАСС в преддверии встречи в пресс-службе дискуссионного клуба, центральной темой обсуждения станет кризис, с которым столкнулась многосторонняя дипломатия, и пути его разрешения. Этот вопрос, безусловно, является сегодня актуальным, и подтверждение этому - высокий уровень, на котором на мероприятии будет представлена не только Россия, но и крупные международные организации. Только в пленарной сессии валдайского клуба примут участие генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, исполнительный директор Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

Вместе с тем VI заседание Европейской конференции "Валдая" пройдет в Австрии, где в последние дни разворачивается политический скандал на фоне отставки вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. Однако пока организаторы "Валдая" призывают не трактовать эти внутриполитические события в связи с проведением заседания.

Крах мультилатерализма?

Открывающая сессия конференции будет посвящена текущему состоянию международных отношений. Как считают в клубе "Валдай", сегодня многие страны отказываются от многосторонних подходов в пользу односторонних решений, а тон этой тенденции задают Соединенные Штаты. Ярким примером этого является выход Вашингтона из соглашений в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и наращивание давления путем экстерриториального применения национального права, что также сказывается и на способности европейских участников ядерной сделки выполнять свои обязательства.

Избегая большего ущерба

Метод санкций не является исключительно американским ноу-хау, европейцы также не пренебрегают таким способом навязывать свое видение, как это происходит с Россией и Евросоюзом. Однако эксперты валдайского клуба не хотят заострять внимание на и так всеми признанном болезненном влиянии санкций на экономику и ответ на них.

"На повестке дня будет тема санкций и контрсанкций, но в новом ключе. Сейчас намечается некий разрыв между санкциями ЕС и США против России. Существует угроза, что Евросоюз может попасть под вторичные санкции США, и тут важно обратиться к опыту Ирана, который показывает, что бизнес европейских стран может оказаться в заложниках односторонних санкций Вашингтона, - пояснили в пресс-службе клуба. - Поэтому России и ЕС так важно обсудить алгоритм действий во избежание ущерба для бизнеса обеих сторон. Огромным и жирным акцентом является то, что Валдайская конференция в Вене - это то место, где могут быть предложены меры по смягчению риска и последствий вторичных санкций".

Единая безопасность

Еще одной темой, которую невозможно обойти, является тема стратегической стабильности, поддержанию которой был нанесен ущерб решением США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Этот шаг, безусловно, имеет значение для европейской безопасности. Но сумеют ли ядерные державы адаптироваться к новой ситуации по принципу взаимного сдерживания и что придет на смену существующей системе контроля над вооружениями? Именно этими вопросами зададутся участники форума в ходе предстоящей дискуссии.