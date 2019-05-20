Посол РФ связал отказ Вены участвовать в заседании "Валдая" с кризисом в Австрии

"С приема в посольстве Российской Федерации в Вене стартовала программа Европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Буквально за несколько часов до этого австрийские соорганизаторы форума резко объявили об отказе от участия. Но сорвать его не удалось. Внутриполитический кризис в Вене в полном разгаре, и к России это не имеет никакого отношения", - написал посол в Facebook.

ВЕНА, 21 мая. /ТАСС/. Причина отказа представителей Австрии принять участие и предоставить площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" кроется во внутриполитическом кризисе и не связана с отношением к России. Об этом заявил в понедельник посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Любинский отметил, что организаторам пришлось срочно переиграть место проведения сессионных заседаний и все вопросы были решены своими силами. "Конференции "Валдайского клуба" в Вене быть", - заключил посол.

20 мая председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий сообщил, что представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку клубу "Валдай" накануне открытия. Изначально в пленарной сессии заседания было заявлено участие генерального секретаря МИД Австрии Йоханнеса Петерлика. VI Европейская конференция "Валдая" пройдет в австрийской столице 21 мая. Как ожидается, ее центральной темой станет проблематика многосторонней дипломатии в отношениях России и Евросоюза.

18 мая бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) и экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку со всех политических постов после появления в германских СМИ скандальной видеозаписи с его участием. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания "Кронен цайтунг" и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. После этого Курц заявил, что не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен предложил провести досрочные выборы в Национальный совет в сентябре этого года.