Бортников: после разгрома в Сирии и Ираке террористы сохраняют ресурсы для атак по миру

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Разгромленные на Ближнем Востоке террористы сохраняют возможности для совершения атак по всему миру. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств - участников СНГ.

"Несмотря на значительные потери в Сирии и Ираке, международным террористическим организациям, в том числе при поддержке зарубежных спонсоров, удалось сохранить ресурсную базу, достаточную для совершения нападений по всему миру", - подчеркнул глава ФСБ.

По его словам, "крупные формирования джихадистов разбиты, но теперь они пытаются перегруппироваться в зонах, не подконтрольных сирийскому правительству, либо отсидеться в лагерях беженцев".

Основным очагом распространения терроризма, отметил он, остается Ближний Восток, но устойчивый характер приобретает тенденция создания боевиками новых плацдармов в Северной Африке и Юго-Восточной Азии.

Глава ФСБ России также сообщил, что спецслужбы располагают данными о намерениях террористов использовать женщин и детей, возвращающихся домой из горячих точек.

"Нам известно о намерениях главарей международных террористических организаций использовать в своих целях вдов, жен и детей боевиков, массово возвращающихся в страны исхода", - сообщил глава ФСБ.

"В этой среде необходимо вести тщательную фильтрационную работу для выявления потенциальных террористов-смертников и идейных пропагандистов (терроризма)", - предложил Бортников.