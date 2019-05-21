Доходы главы Марий Эл в 2018 году сократились на 1,7 млн рублей

ТАСС, 21 мая. Доходы главы Марий Эл Александра Евстифеева за 2018 год составили 4,4 млн рублей против 6,16 млн рублей годом ранее, следует из декларации, размещенной на сайте главы республики.

"Доход за 2018 год составил 4 429 470,61 рублей", - говорится в документе. В 2017 году доход Евстифеева составлял 6,16 млн рублей. Таким образом, за прошедший год показатель снизился на 1,7 млн рублей.

Евстифеев задекларировал земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м, жилой дом (347,7 кв. м), квартиру (132,4 кв. м), два машиноместа площадью 23,4 и 21,7 кв.м, а также гараж площадью 65,4 кв. м и баню (77,9 кв. метров). Он владеет легковым автомобилем Mercedes S500 и мотовездеходом Honda TRX400FA.

Супруга Евстифеева в 2018 году задекларировала 470,6 тыс. рублей. В ее владении - два участка - площадью 83,3 тыс. кв. м и 32, 6 тыс. кв. м, а также квартира площадью 229,7 кв. м и бокс площадью 16,7 кв. м.