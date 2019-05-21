Дума может снять с рассмотрения проект заявления о непризнании выборов президента Украины

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил о том, что нижняя палата может снять с рассмотрения проект постановления о непризнании выборов президента Украины.

"Я думаю, да, он [проект постановления], скорее всего, Советом Думы будет снят", - сказал депутат, отвечая на вопрос ТАСС.

При этом Калашников добавил, что "для того, чтобы работать [с новым президентом Украины], необязательно признавать" выборы главы украинского государства. "В чем заключается признание, в поздравлении [президента]? Ну не поздравили, работать-то с ним будут все равно", - подчеркнул глава комитета. Акт непризнания итогов выборов, отметил он, означает "невозможность работать с Украиной и решать вопросы".

Проект постановления о непризнании выборов президента Украины был внесен фракцией ЛДПР еще до проведения первого тура голосования. Документ был рекомендовал к рассмотрению палаты профильным комитетом, сообщил ранее ТАСС Калашников.

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский продолжает настаивать на принятии заявления: "Надо включить в повестку дня, если мы примем такое заявление, это будет основание для президента не признавать выборы". "В первый же день вступления в должность новый президент Украины обращается к США, чтобы усилить санкции против нас. Что мы будем признавать президента, который просит Америку еще больше ударить по России? Такая же позиция, как была при Порошенко", - сказал Жириновский журналистам во вторник.