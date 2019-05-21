Нарышкин назвал опасным развитие ситуации вокруг Ирана

ДУШАНБЕ, 21 мая. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что развитие ситуации вокруг Ирана идет по опасному сценарию, сторонам нужно сдержать эмоции. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Душанбе, где принял участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств - участников СНГ.

"Ситуация развивается по очень тревожному сценарию. Причины для всех понятны - история с выходом США из так называемой иранской ядерной сделки, - отметил глава СВР. - Причем большая часть стран уверена, что Иран полностью выполняет свои обязательства по этой сделке, поэтому нагнетание ситуации со стороны США приобретает, конечно, опасный характер".

По его убеждению, "важно, чтобы стороны сдержали свои эмоции, порывы". "Нельзя, чтобы в такой ситуации импульсивность отдельных политических лидеров взяла верх над здравым смыслом, трезвым анализом того, что есть, и трезвыми выводами о том, по какому опасному пути ситуация может развиваться в случае принятия тех или иных скоропалительных решений", - отметил Нарышкин.