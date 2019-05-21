МИД РФ: инициатива Норвегии по Венесуэле может стать важной для урегулирования ситуации

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Проводимые властями Норвегии консультации с представителями венесуэльских властей и оппозиции могут стать важным фактором для урегулирования в республике, но нужно дождаться результатов. Об этом заявил во вторник журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Норвежцы предложили свои добрые услуги. Если у них такой диалог получится, это было бы очень важно. [Диалог] венесуэльских сторон при посредничестве, при добрых услугах со стороны норвежских дипломатов - мы считаем, что это может стать важным. Какие практические итоги, это вопрос уже самих переговоров", - сказал он.

На прошлой неделе советник по коммуникациям МИД Норвегии Ингрид Кваммер Эккер сообщила, что ее страна поддерживает контакты с представителями правительства и оппозиции Венесуэлы и призывает стороны к мирному разрешению политического кризиса. Норвегия, в отличие от многих других стран Европы, не признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.