Депутаты гордумы Ростова-на-Дону не войдут в комиссию по избранию нового сити-менеджера

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону внесли изменения в порядок проведения конкурса на определение главы администрации города, согласно которым они не смогут входить в состав комиссии по отбору. Об этом на заседании сообщила зампредседателя гордумы Татьяна Георгиева.

Бывший сити-менеджер Виталий Кушнарев 23 апреля ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначили Алексея Логвиненко - первого замглавы администрации города. Ранее сообщалось, что депутаты решили провести конкурс на определение нового главы 11 октября. Как уточнили в ходе совещания, в ходе первого этапа в сентябре кандидаты предоставят необходимые документы, а 1 октября состоится второй этап конкурса, по итогам которого определят не менее двух кандидатов.

"В состав конкурсной комиссии не могут выдвигаться кандидаты, которые на сегодняшний день являются депутатами Гордумы. Мы исходим из того, что у каждого кандидата должен быть один голос при голосовании за главу администрации, а не голос, когда он член комиссии и голос, когда он будет утверждать кандидата. <…> Следующие изменения - лица, которые не являются членами комиссии и кандидатами, но проявят интерес к процедуре проведения конкурса, по решению комиссии могут присутствовать в момент конкурса", - сказала Георгиева.

Комиссия будет состоять из 10 человек, половину выбирает губернатор, половину - депутаты гордумы. На заседании в качестве членов комиссии утвердили уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезу, начальника правого отдела аппарата Думы Наталью Керносенко, члена ростовской общественной палаты Наталью Кривец, директора гимназии №76 Петра Кулинченко и директора ООО "ТД "Маяк" Игоря Молотова. В первый раз комиссия соберется 23 сентября.

По словам Георгиевой, в новом порядке также есть вариант досрочного прекращения полномочий члена конкурсной комиссии, если выяснится, что он является родственником или подчиненным кандидата. Также депутаты утвердили порядок второго этапа конкурса, согласно которому кандидата пройдет тест из 30 вопросов на знание текущей ситуации в городе и умение выбирать оптимальные решения, а также 15-минутное собеседование, по итогам которого комиссия выберет "не менее двух кандидатов". Как добавила Георгиева, имя нового главы администрации города могут назвать 18 октября.