Главы правительств России и Вьетнама обсудят в Москве реализацию инвестпроектов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду в Москве обсудит с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком реализацию совместных инвестиционных проектов. Как уточнили в пресс-службе кабмина, по итогам переговоров планируется подписать двусторонние документы о сотрудничестве.

После встречи на уровне глав правительств премьер-министра Вьетнама в Кремле примет президент РФ Владимир Путин.

"Председатель правительства Дмитрий Медведев проведет переговоры с премьер-министром правительства Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком, который посетит Россию с официальным визитом. Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, промышленности и энергетике, обсудят ход реализации крупных совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов. По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве", - говорится в сообщении российского кабмина.

Медведев и Нгуен Суан Фук также примут участие в торжественной церемонии открытия "перекрестных" годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России, которые проводятся в 2019-2020 годах. Эти мероприятия приурочены к 70-летию установления дипломатических отношений и 25-летию подписания межгосударственного договора об основах дружественных отношений.

Экономическое взаимодействие РФ и Вьетнама

Как сообщили в пресс-службе российского правительства перед переговорами, в 2018 году двусторонний товарооборот вырос до рекордных за весь постсоветский период $6,1 млрд. При этом объем российского экспорта во Вьетнам увеличился до $2,5 млрд, а импорт из азиатской страны - до $3,6 млрд.

Ключевыми статьями российского экспорта являются машины и оборудование (31,5%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (23,7%), металлы и изделия из них (14%), минеральное сырье (11,3%), нефть и нефтепродукты (10%). Основу импорта составляет электроника и мобильные телефоны (61,6%), текстиль и изделия из него (19%), продовольствие и сельхозсырье (13%).

В аппарате кабмина напомнили, что с 2012 года действует российско-вьетнамская рабочая группа высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам под председательством министров промышленности и торговли двух стран. На данный момент согласован перечень из 19 приоритетов, который включает инвестиционные инициативы в области энергетики, промышленного производства, добычи полезных ископаемых, туризма.

В частности, одним из ключевых направлений взаимодействия является нефтегазовый сектор. На территории двух стран реализуются проекты с участием ведущих российских и вьетнамских компаний, таких как "Газпром" и "Роснефть", работающие на континентальном шельфе азиатской страны, а также "Зарубежнефть" и "Петровьетнам".

Флагманом отраслевой кооперации является "Вьетсовпетро" - совместное предприятие "Зарубежнефти" и "Петровьетнама". По итогам 2018 года объем нефтедобычи предприятием превысил 4,08 млн т (за весь период деятельности - более 230 млн т). В Ненецком автономном округе России с 2008 года ведет добычу совместная компания "Русвьетпетро", которая в 2018 году добыла более 3,16 млн т нефти. В 2009 году была учреждена компания "Газпромвьет", получившая лицензию на разведку и добычу нефти и газа на месторождениях в Оренбургской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Ведется кооперация также в сфере электроэнергетики, машиностроения, горнодобывающей и металлургической отраслях. Ведущие российские автопроизводители ("КамАЗ", "ГАЗ" и "УАЗ") прорабатывают вопросы организации во Вьетнаме крупноузловой сборки отечественной автотехники. Заинтересованные российские компании изучают перспективы подключения к инфраструктурным проектам на территории Вьетнама, в том числе сооружению отдельных железнодорожных веток и строительству линий метро в Ханое и Хошимине. Сотрудничество в области "мирного атома" также является важным направлением. При участии Росатома во Вьетнаме ведется строительство Центра ядерной науки и технологий.

В области космоса стороны прорабатывают вопросы совместного использования и развития российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. В пресс-службе кабмина отметили, что готовится проект соответствующего межправительственного соглашения. Сотрудничество развивается также в банковской сфере, в области подготовки кадров и образования, защиты окружающей среды и регионального партнерства.

"Перекрестные годы"

Знаковым событием обещает стать проведение в 2019-2020 годах Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России. Сводной программой "перекрестных" годов предусмотрена организация на территории двух стран серии мероприятий, нацеленных на углубление взаимодействия сторон в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

На регулярной основе проводятся Дни российской культуры во Вьетнаме и Дни вьетнамской культуры в России. Уполномоченными ведомствами и организациями двух стран прилагаются усилия по продвижению во Вьетнаме русского языка, контактов между общественными объединениями, средствами массовой информации, архивными службами. Итогом совместной работы ученых России и Вьетнама стал выход в 2017 году сборника документов "Советский Союз и Вьетнам в годы первой Индокитайской войны. Женевская конференция. 1954 год". В 2019 году он будет издан на вьетнамском языке.

В последние годы Вьетнам становится популярным местом массового отдыха россиян. В прошлом году количество россиян, посетивших эту азиатскую страну с целью туризма, увеличилось до 607 тыс. человек. Расширению сотрудничества на данном направлении способствует созданная в марте 2016 года совместная рабочая группа по культуре и туризму. В Ханое открыт туристический офис "Посети Россию", продвигающий российское направление во Вьетнаме и ряде государств региона.