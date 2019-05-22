Захарова обвинила в национализме и русофобии и.о. министра здравоохранения Украины

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", - написала она в среду в Facebook.

Во вторник Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, призвала страны - члены ВОЗ и другие международные организации "говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета". В противном случае они "рискуют стать заложниками Кремля", сказала и.о. министра.

Она также заявила, что ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока та не вернется к системе международного права, а также призвала сохранить и даже расширить санкционный режим для России.