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Захарова обвинила в национализме и русофобии и.о. министра здравоохранения Украины

Ранее Ульяна Супрун призвала международные организации отказаться от финансовой помощи России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в национализме и русофобии и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, призвавшую международные организации отказаться от финансовой помощи России.

"Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу", - написала она в среду в Facebook.

Во вторник Супрун, выступая на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, призвала страны - члены ВОЗ и другие международные организации "говорить "нет" российским деньгам, которые наполняют западные счета". В противном случае они "рискуют стать заложниками Кремля", сказала и.о. министра.

Она также заявила, что ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности, пока та не вернется к системе международного права, а также призвала сохранить и даже расширить санкционный режим для России.

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