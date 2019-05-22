Москалькова поддержала обращение к Зеленскому в связи с преследованием журналистов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает обращение международных правозащитных организаций к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить преследование гражданских активистов и журналистов. Об этом сообщается в комментарии омбудсмена, опубликованном в среду на ее сайте.

Москалькова напомнила, что на днях международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House обратились к Зеленскому с открытым письмом, в котором потребовали обратить внимание на серьезный рост насилия в отношении гражданских активистов, правозащитников, активистов женского движения и других представителей гражданского общества. В документе также говорилось, что на Украине усугубляются проблемы с обеспечением свободы слова: журналисты подвергаются нападениям, получают угрозы, становятся объектами слежки со стороны властей, а некоторые СМИ оказываются под ударом в связи с якобы их пророссийской позицией.

"Считаю открытое письмо международных правозащитников новому президенту Украины крайне важным и своевременным. Мы неоднократно обращались в международные органы и организации по защите прав человека с призывом оказать поддержку российским гражданам, оказавшимся жертвами "охоты на ведьм" на территории Украины", - заявила Москалькова.

По ее словам, уголовное преследование главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, высылка с Украины российских журналистов Евгения Примакова и Владимира Соловьева, корреспондентов Первого канала и ВГТРК Ольги Юрьевой и Валентины Соловьевой, а также "несколько десятков репрессированных журналистов", указывают на "прогрессирующее ущемлени свободы слова, основополагающих принципов и норм права, элементарной человечности и здравого смысла".

"Выражаю надежду, что президент Украины Владимир Зеленский, сможет остановить эту опасную тенденцию, обеспечив на территории страны соблюдение прав и свобод человека и гражданина, международных норм, принципов и стандартов", - подчеркнула Москалькова.