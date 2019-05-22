Комиссия Совфеда призвала ОБСЕ приложить усилия для закрытия сайта "Миротворец"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила письмо представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой мобилизовать усилия стран, входящих в состав организации, для закрытия украинского сайта "Миротворец". Об этом на заседании в среду сообщил председатель комиссии Алексей Пушков.

Ранее Пушков рассказал, что сенаторы в письме обратят внимание представителя ОБСЕ на уголовное преследование главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, случаи выдворения российских журналистов с территории Украины, необходимость ликвидации сайта "Миротворец" и санкции в отношении "сотен журналистов". Данный запрос был направлен в ОБСЕ по поручению спикера палаты Валентины Матвиенко.

"Мы отправили письмо специальному представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру относительно нарушения прав журналистов на Украине по четырем позициям: требование разобраться и предъявить необходимые запросы правительству Украины в связи с делом Кирилла Вышинского, недопущение зарубежных журналистов на территорию Украины, практика выдворения журналистов с территории Украины, требование приложить все усилия для мобилизации стран - членов ОБСЕ с целью закрытия сайта "Миротворец", - сказал он.

Он добавил, что комиссия находится в тесном контакте с представителем России в ОБСЕ и будет добиваться встречи с Дезиром. В свою очередь, Матвиенко поручила главе комиссии отследить реакцию ОБСЕ на данное обращение.

Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с республиками Донбасса. На деле же он публикует личные данные журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.