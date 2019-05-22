Совфед одобрил закон об эксперименте по дистанционному голосованию на выборах в Москве

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о проведении эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

Дистанционное электронное голосование предполагается проводить в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы, которые определит своим решением Мосгоризбирком.

Такое голосование будет проводиться на сайте mos.ru с применением специального программного обеспечения портала и без использования бюллетеня на бумажном носителе. Для участия в дистанционном электронном голосовании москвичи должны будут подать соответствующее заявление в порядке и сроки, установленные Московской городской избирательной комиссией. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет получить цифровой бюллетень. При этом возможность голосования в традиционном формате сохраняется.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, закон направлен на создание дополнительных условий и гарантий для реализации активного избирательного права граждан, а также на внедрение современных технологий в избирательный процесс. Сенатор охарактеризовал этот эксперимент как достаточно важный, добавив, что он будет способствовать в том числе повышению явки.

Цифровые участки

Одновременно Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам 8 сентября 2019 года.

Такой цифровой участок должен быть оснащен соответствующими техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке может быть подано через единый портал государственных и муниципальных услуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

Как подчеркнул Клишас, закон направлен на дальнейшее развитие технологии "Мобильный избиратель". "Особенности организации голосования на цифровых избирательных участках определит Центризбирком. По сути дела, это развитие той системы "Мобильный избиратель", которая у нас впервые заработала на президентских выборах", - уточнил сенатор.