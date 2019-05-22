Лавров: решения глав МИД ШОС будут способствовать укреплению международного права

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Итоги встречи глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке будут способствовать укреплению международного права и успеху предстоящего в июне саммита организации. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И после завершения заседания глав МИД ШОС.

"Мы ценим наши отношения [с Китаем], особенно в период, который характеризуется нарастанием нестабильности в международных делах, нарастанием конфликтного потенциала, - сказал Лавров. - Подробно об этом сегодня говорили на заседании Совета министров иностранных дел ШОС. Решения, которые одобрены на этой сессии, будут способствовать дальнейшему усилению голоса ШОС в международных делах в поддержку верховенства международного права, Устава ООН, норм ВТО".

"Наша структура, ШОС, будет и впредь в авангарде борьбы за справедливость во всем мире, - продолжил глава МИД РФ. - Безусловно, решения, которые способствуют наращиванию экономического и гуманитарного взаимодействия, - все это создает очень хорошую основу для успеха саммита ШОС, который состоится в июне в Бишкеке".

На заседании в Бишкеке министры иностранных дел ШОС рассмотрели проект итоговой декларации предстоящего в июне саммита, содержащей совместные подходы к наращиванию взаимодействия в рамках организации, а также согласованные позиции по международной и региональной проблематике. Участники встречи обсудили задачи противодействия угрозам терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков, а также координацию усилий участников объединения по ситуации в Афганистане и Сирии, на Ближнем Востоке, судьбу иранской ядерной сделки, денуклеаризацию Корейского полуострова.