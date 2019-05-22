Рябков: США не реагируют на сообщения России о провокациях с химоружием в Сирии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вашингтон демонстративно не реагирует на сигналы Москвы о готовящихся террористами в Сирии провокациях с химическим оружием. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"У нас есть сведения о постоянно готовящихся [в Сирии] провокациях со стороны боевиков и террористов с использованием химических веществ. На эти сведения наши американские коллеги, а также их союзники демонстративно не реагируют", - отметил высокопоставленный дипломат.

Он также подчеркнул, что любые случаи возможного применения химического оружия в Сирии должны расследоваться без навешивания ярлыков. "Расследование предполагает выезд на место происшествия, опрос свидетелей, сбор улик и доказательств с обеспечением их сохранности", - сказал Рябков, указав, что эти условия не соблюдались, когда Вашингтон пытался предъявить Дамаску обвинения в использовании химоружия.

Он также отметил, что действия западных стран в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подорвали ее авторитет. "Не хотелось бы, чтобы Вашингтон и дальше шел по пути слома общепризнанных универсальных механизмов в угоду собственным политическим предпочтениям", - добавил замглавы МИД РФ.