Путин уверен, что Видодо продолжит развитие сотрудничества России и Индонезии

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо поздравительную телеграмму по случаю переизбрания на пост главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Путин отметил, что в России Видодо знают как принципиального сторонника развития дружественных отношений между двумя странами, и выразил уверенность, что его деятельность во главе государства будет и впредь способствовать наращиванию российско-индонезийского сотрудничества в различных областях, партнерского взаимодействия в решении актуальных проблем Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении. Российский лидер также подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы на благо народов России и Индонезии.

Председатель Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Будиман во вторник объявил, что по итогам состоявшихся 17 апреля всеобщих выборов действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%.