Первый зампред орловского облсовета отказался от участия в довыборах депутата Госдумы

ОРЕЛ, 22 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов, руководитель фракции "Единой России" Михаил Вдовин отказался от участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидата на дополнительные выборы депутаты Госдумы от Орловской области.
Как написал Вдовин на своей официальной странице во "ВКонтакте", он "снял свою кандидатуру с предварительного голосования".
Информацию об отказе Вдовина участвовать в праймериз подтвердила заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Елена Преснецова.
"Да, действительно отказался. Он не поделился с нами обстоятельствами, которые подвигли к такому решению", - сообщила Преснецова корреспонденту ТАСС, отметив, что со вчерашнего дня Вдовин находится в отпуске.
Ранее сообщалось, что семь человек вошли в итоговый список предварительного голосования (праймериз) партии "Единая Россия" по определению кандидата на дополнительные выборы в Госдуму от области. Мандат стал вакантным после смерти 5 апреля депутата Николая Ковалева. Процедура предварительного голосования пройдет 26 мая на 142 площадках во всех районах Орловской области.