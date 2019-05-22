Первый зампред орловского облсовета отказался от участия в довыборах депутата Госдумы

ОРЕЛ, 22 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов, руководитель фракции "Единой России" Михаил Вдовин отказался от участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидата на дополнительные выборы депутаты Госдумы от Орловской области.

Как написал Вдовин на своей официальной странице во "ВКонтакте", он "снял свою кандидатуру с предварительного голосования".