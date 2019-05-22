{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый зампред орловского облсовета отказался от участия в довыборах депутата Госдумы

Михаил Вдовин находится в отпуске с 21 мая

ОРЕЛ, 22 мая. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Орловского областного совета народных депутатов, руководитель фракции "Единой России" Михаил Вдовин отказался от участия в предварительном голосовании (праймериз) "Единой России" по отбору кандидата на дополнительные выборы депутаты Госдумы от Орловской области.

Как написал Вдовин на своей официальной странице во "ВКонтакте", он "снял свою кандидатуру с предварительного голосования".

Информацию об отказе Вдовина участвовать в праймериз подтвердила заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Елена Преснецова.

"Да, действительно отказался. Он не поделился с нами обстоятельствами, которые подвигли к такому решению", - сообщила Преснецова корреспонденту ТАСС, отметив, что со вчерашнего дня Вдовин находится в отпуске.

Ранее сообщалось, что семь человек вошли в итоговый список предварительного голосования (праймериз) партии "Единая Россия" по определению кандидата на дополнительные выборы в Госдуму от области. Мандат стал вакантным после смерти 5 апреля депутата Николая Ковалева. Процедура предварительного голосования пройдет 26 мая на 142 площадках во всех районах Орловской области.

Теги
РоссияОрловская область
Общественная палата Петербурга попросит Беглова баллотироваться в губернаторы
Член ОП Александр Ватагин выразил уверенность, что такой же позиции придерживается большинство жителей города
Читать полностью