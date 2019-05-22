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Премьер-министры России и Вьетнама обсудят вопросы партнерского взаимодействия двух стран

Дмитрий Медведев приветствовал Нгуен Суан Фука в Москве и передал теплый привет и наилучшие пожелания руководителям Вьетнама

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев намерен обсудить с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком все актуальные вопросы в двусторонних отношениях.

"Сердечно приветствую вас в Москве. Очень рад вашему визиту и тому, что он у вас насыщенный, полноценный, включая посещение столицы нашей страны и посещение Петербурга. У нас с вами сейчас будут переговоры по всем актуальным вопросам нашего партнерского взаимодействия", - сказал Медведев на встрече с премьер-министром Вьетнама.

Премьер Вьетнама заметил, что будет рад обсудить меры по дальнейшему углублению и расширению эффективного сотрудничества.

"Исходя из наших особых доверительных отношений я хотел обсудить с вами некоторые очень важные вопросы двустороннего сотрудничества", - сказал Нгуен Суан Фук.

Медведев добавил, что вечером состоится открытие перекрестных годов России и Вьетнама. "Это символ дружбы. Так что все, включая очень хорошую погоду в Москве, благоприятствует вашему визиту", - сказал он.

Премьер-министр РФ передал теплый привет и наилучшие пожелания руководителям Вьетнама.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВьетнамНгуен Суан Фук
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