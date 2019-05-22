Общественная палата Петербурга попросит Беглова баллотироваться в губернаторы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Общественная палата Санкт-Петербурга обратится с просьбой к врио губернатора города Александру Беглову баллотироваться на пост губернатора. Об этом журналистам в среду сообщил член Общественной палаты, исполнительный директор акционерного общества "ОДК-Климов" Александр Ватагин.

"Вчера состоялось заседание Общественной палаты, на котором обсуждался важнейший вопрос для нашего города - это выборы губернатора. Единогласно общественный совет проголосовал за то, чтобы обратиться с просьбой к Александру Дмитриевичу, чтобы он на предстоящих выборах выступил кандидатом в губернаторы. Уверен, что такой же позиции придерживается большинство жителей нашего города", - сказал Ватагин.

По его словам, Беглов несколько раз встречался с общественным советом, участвовал в расширенном заседании палаты, проводил встречи с руководителями промышленных предприятий. Члены палаты готовы поддержать его на выборах.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально объявит о начале избирательной кампании по выборам губернатора города на заседании 31 мая.