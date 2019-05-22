{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин обсудит с президентом Конго перспективы развития двустороннего сотрудничества

Встреча состоится 23 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится 23 мая с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по основным вопросам региональной повестки дня", - подчеркнули в Кремле.

Сассу-Нгессо прибыл в Москву во вторник. В среду он выступил на пленарном заседании Госдумы, а также встретился с ее председателем Вячеславом Володиным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичСассу-Нгессо, ДениРоссияКонго (РК)
Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
Матвиенко: КЧР после лишения Арашукова статуса должна делегировать нового сенатора
Ранее Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова из-за того, что он не подал в срок декларацию о доходах и имуществе
Читать полностью