Путин обсудит с президентом Конго перспективы развития двустороннего сотрудничества

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретится 23 мая с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в Москве с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по основным вопросам региональной повестки дня", - подчеркнули в Кремле.

Сассу-Нгессо прибыл в Москву во вторник. В среду он выступил на пленарном заседании Госдумы, а также встретился с ее председателем Вячеславом Володиным.