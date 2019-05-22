ОДКБ в ноябре представит предложения по безопасности на границе с Афганистаном

БИШКЕК, 22 мая. /ТАСС/. Предложения по укреплению афгано-таджикской границы будут представлены на ноябрьском саммите глав государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

"Приняты дополнительные предложения, которые будут доложены главам государств на очередном саммите [ОДКБ], который состоится в ноябре в Бишкеке. Предложения об укреплении афгано-таджикского приграничья с точки зрения повышения способности наших таджикских союзников отражать террористические угрозы", - сказал он.

Как отметил Лавров, по итогам сегодняшнего заседания глав МИД подготовлен документ, предполагающий активизацию действий ОДКБ по выполнению на территории ответственности организации глобальной контртеррористической стратегии ООН. Министр подчеркнул, что пакет документов, который планируется представить главам государств ОДКБ, будет дополняться.

Лавров также добавил, что Россия и Таджикистан приняли конкретные решения по охране таджикской границы.

"У нас конкретные решения. Эта тема регулярно обсуждается на уровне глав государств, - сказал он. - Есть специальная договоренность, в рамках которой каждая страна - член ОДКБ вносит свой вклад в оснащение пограничных сил Таджикистана, в повышение квалификации пограничников".

"Это целый набор мер, в них нет ничего экстраординарного. Нормальная работа по подготовке профессионалов на этом направлении", - отметил министр.