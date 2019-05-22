Путин: отношения РФ и Вьетнама отличают стратегический характер и традиции дружбы

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил стратегический характер отношений РФ и Вьетнама, основанных на традициях дружбы и единстве взглядов по множеству вопросов. Об этом он заявил, открывая встречу с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

"Они [отношения двух стран], безусловно, носят стратегический характер, основаны на традициях дружбы, единства взглядов по очень многим вопросам", - подчеркнул глава государства.

Он также констатировал рост взаимного товарооборота, а также расширение взаимодействия в сфере экономики и политики. "Уверен, что ваш визит даст хороший толчок развитию наших отношений", - заключил Путин.

Премьер Вьетнама подчеркнул, что его страна очень дорожит дружбой и сотрудничеством с Россией, а также ценит поддержку, оказанную его стране в прошлом. По словам Нгуен Суан Фука, Вьетнам нацелен вывести отношения с РФ на качественно новый уровень. Премьер заметил, что в среду у него состоялись очень содержательные переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. На встрече с Путиным он хотел бы обсудить ключевые вопросы сотрудничества двух стран.