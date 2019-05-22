Главы МИД ОДКБ призвали бороться с проявлениями неонацизма и любых форм дискриминации

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвали противодействовать возрождению нацизма и фашизма, а также бороться с любыми формами дискриминации.

"Мы призываем все государства и народы противодействовать проявлениям неофашизма и неонацистской идеологии, оправданию и героизации нацизма, пропаганде нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве", - говорится в распространенном в среду заявлении главы МИД ОДКБ по случаю 75-й годовщины освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков. Текст документа размещен на сайте МИД РФ.

Министры подчеркнули необходимость "свято хранить память о беспримерном мужестве миллионов солдат, партизан, подпольщиков, мирных жителей, положивших свои жизни на алтарь борьбы за свободу, мир и справедливость". Напомнив о подвигах белорусского народа, они выступили с осуждением в отношении любых попыток пересмотреть оценки событий Второй мировой войны и ее итогов и подчеркнули необходимость ухаживать за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны.

"Перед светлой памятью всех павших за свободу и независимость наших народов, с глубокой благодарностью к ветеранам, у которых мы в неоплатном долгу, выражаем уверенность, что 75-летняя годовщина освобождения Беларуси станет всеобщим праздником торжества мира и согласия, и выступаем за всеобъемлющий диалог, направленный на укрепление системы международной безопасности", - заключили главы внешнеполитических ведомств организации.

22 мая в Бишкеке состоялось заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. Российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров.