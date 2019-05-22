Путин вручит в Кремле госнаграды и встретится с президентом Республики Конго

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет церемонию вручения государственных наград выдающимся россиянам и ряду иностранцев, а также встретится с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"23 мая в Екатерининском зале Кремля президент Российской Федерации Владимир Путин вручит государственные награды выдающимся россиянам и ряду иностранных граждан, - говорится в сообщении. - Среди более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями - летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства".

Встреча с президентом Республики Конго

Дени Сассу-Нгессо находится в Москве с официальным визитом. "Главы государств обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также обменяются мнениями по основным вопросам региональной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля.

В предыдущий раз президенты России и Республики Конго проводили переговоры в ноябре 2012 года в Ново-Огареве. С нынешним визитом Сассу-Нгессо прибыл в Москву во вторник. В среду он выступил на пленарном заседании Госдумы, а также встретился с ее председателем Вячеславом Володиным. В своей речи в стенах нижней палаты парламента лидер Республики Конго назвал Россию важнейшим игроком на международной арене, отметив, что такому могущественному и сильному другу "можно только порадоваться".

В эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману президент Республики Конго заявил, что рассчитывает обсудить с российским лидером развитие стратегического партнерства двух стран. "Будем прилагать еще большие усилия для укрепления сотрудничества, - сказал он. - Поднимем и волнующие сегодня весь мир, в том числе Африканский регион, проблемы. Для меня это очень важный момент".

По его словам, Россия "может сыграть свою роль в период, когда Африка ищет сотрудничества для построения в регионе нового мира, инфраструктуры, новых экономик и системы безопасности". "Африканский народ сейчас хочет развивать экономику и утверждаться в мире, Россия может занять стратегическую позицию в данном процессе", - сказал президент Республики Конго.

Две страны поддерживают устойчивый политический диалог, основой которого является близость подходов к основным проблемам современности. По ряду международных вопросов позиции Москвы и Браззавиля близки. В частности, в рамках сессий Генеральной Ассамблеи ООН Республика Конго стала соавтором проекта резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Двусторонний внешнеторговый оборот за 2018 год, по данным ФТС России, составил $38,4 млн (за 2017 год - $22,8 млн). Рост произошел за счет наращивания поставок в Республику Конго российских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.