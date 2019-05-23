Количество преступлений террористической направленности в России сократилось в девять раз

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. Девять преступлений террористической направленности произошли в России в 2018 году, по сравнению с 2013 годом их число сократилось в девять раз. Об этом рассказал журналистам на XV Всероссийском специализированном форуме "Современные системы безопасности - Антитеррор" в Красноярске заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков.

"Оно сократилось [по сравнению] с 2013 годом почти в девять раз, в 2018 году было девять таких преступлений, а в 2013 году, было 80 ", - сказал Новиков и добавил, что это стало результатом работы органов власти и силовых структур.

В тоже время официальный представитель НАК Андрей Пржездомский отметил, что сейчас расширяется география террористических угроз. "География меняется, распространение террористических намерений, особенно в молодежной среде, мы уже фиксируем на других территориях. И если раньше у нас был в эпицентре Северный Кавказ, оттуда мы ожидали террористических угроз, то сегодня они не имеют границ", - сказал он и добавил, что сейчас большинство членов так называемых "спящих" террористических ячеек - это "молодые люди без морально-нравственных ограничителей с невысоким уровнем интеллекта".

Форум "Современные системы безопасности - Антитеррор" проходит в Красноярске 22-23 мая, в рамках него проходит научно-практическая конференция, посвященная вопросам противодействия идеологии терроризма.