Глава Пскова Иван Цецерский досрочно сложил полномочия

ПСКОВ, 23 мая. /ТАСС/. Глава города Пскова Иван Цецерский досрочно сложил полномочия в связи с переходом на должность председателя правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Это решение большинством голосов было поддержано городскими парламентариями в четверг на внеочередной сессии Псковской городской думы, передает корреспондент ТАСС.

"За - 22 депутата (из 24 присутствующих)", - объявила депутат городской думы, председатель счетной комиссии по голосованию по данному вопросу Ольга Федорова.

После сложения полномочий Цецерский останется в составе депутатского корпуса, заняв должность рядового парламентария, сообщил он на пресс-конференции.

"Я остался депутатом гордумы, в том числе чтобы максимально помочь сохранить все положительное. Передача должности к новому главе города должна быть [проведена] максимально без потерь того опыта и достижений, которые есть. Принято решение в отношении [замглавы города Пскова] Елены Полонской о временном исполнении полномочий. Оно ограничено шестью месяцами, нельзя по законодательству дольше шести месяцев исполнять полномочия главы. Пока сложно судить, кто это будет, выбор невелик", - пояснил Цецерский, добавив, что решение об отставке "принималось не очень легко".

Иван Цецерский начал депутатскую деятельность с 1998 года, является депутатом Псковской городской думы пяти созывов, а с 2009 года - главой города Пскова. В 2010 году Цецерский был избран председателем ассоциации "Совет муниципальных образований Псковской области", в 2011 году он стал председателем регионального совета по Псковской области Всероссийского совета местного самоуправления. На данный момент он также является президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России.

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