Матвиенко назвала Путина требовательным руководителем, всегда нацеленным на результат

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала президента России Владимира Путина строгим и требовательным руководителем, всегда нацеленным на результат. В четверг она получила в Кремле из рук главы государства орден Святого апостола Андрея Первозванного.

Председатель верхней палаты парламента поблагодарила Путина за высокую государственную награду, отметив, что все 47 лет своего трудового стажа проработала на государственной службе.

"В этой награде, которую вы мне вручили, вклад всех моих коллег и соратников, с кем я шла по жизни, моих замечательных учителей, наставников. Самые яркие, самые интересные и содержательные годы - это годы работы в вашей команде. Благодарю вас за доверие, которые вы мне оказываете, - работать с первого дня в вашей команде", - сказала Матвиенко на церемонии вручения государственных наград, обращаясь к Путину.

"Скажу честно, работать с вами непросто, нелегко. Вы очень строгий и требовательный руководитель, и всегда нацелены на результат. Я очень многому у вас научилась. Я благодарна судьбе за то, что у меня была возможность быть причастной к вашей нелегкой государственной деятельности по возрождению России в самое трудное для нее время", - заявила спикер СФ.

"Вы подняли страну с колен, вы сохранили Россию, которой грозила судьба Советского Союза, сохранили ее суверенитет. Вы из руин возродили вооруженные силы, и сегодня у нас лучшая армия, оснащенная самым современным вооружением. А главное - вы ввернули людям веру и достоинство, уважение к России в мире", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что полученный орден ко многому ее обязывает. "А цветы ваши я возьму обязательно", - добавила председатель Совета Федерации, завершая свою речь.