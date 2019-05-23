Захарова: ВКС России наносят удары в Сирии только по подтвержденным разведданными целям

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России осуществляют в Сирии удары исключительно по подтвержденным разведывательными данными объектам террористов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Удары вооруженных сил Сирии и ВКС России наносятся исключительно по подтвержденным разведданными объектам террористов", - сообщила Захарова.

"Ни о каком мирном сосуществовании с ними разговора быть не может", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии, заявил, что российская сторона категорически отвергает обвинения в нарушении международного гуманитарного права. По его словам, ни сирийская армия, ни ВКС РФ не ведут боевые действия против мирных граждан и гражданской инфраструктуры.

Ситуация в районе сирийского Идлиба обострилась в начале мая, с 21 мая боевики ежедневно предпринимают массированные атаки на позиции правительственных войск. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кафр-Набуда. Кроме того, террористы стали регулярно обстреливать российскую авиабазу Хмеймим, эти атаки успешно отражаются дежурными силами ПВО.

Инсценировки боевиков

Захарова назвала инсценировкой боевиков якобы имевший место новый случай использования химоружия в Сирии.

"Обратили внимание на прозвучавшие 21 мая из Вашингтона заявления, в том числе на официальном уровне, о признаках очередного использования режимом Башара Асада химического оружия на северо-западе Сирии. Данное утверждение уже было опровергнуто Министерством иностранных дел Сирии. Речь идет, скорее всего, об очередной инсценировке боевиков вооруженной сирийской оппозиции в населенном пункте Кобани в провинции Латакия", - сказала дипломат на брифинге в четверг.

Она отметила, что информация о якобы имевшем место применении химоружия была размещена на интернет-ресурсах, которые принадлежат террористической группировке "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра"). "Вот такие сомнительные источники информации послужили поводом для официальных заявлений государства - члена Совета Безопасности ООН", - подчеркнула Захарова.

"Вынуждены констатировать, что инсинуации на тему мнимого применения Дамаском химического оружия против собственного народа стали неотъемлемой частью политики североатлантических союзников в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, - продолжила она. - Вместо того чтобы всемерно содействовать процессу политического урегулирования внутрисирийского конфликта с участием всех противоборствующих сторон, на Западе предпочитают идти по пути перманентной дестабилизации обстановки в этом регионе мира".

Захарова напомнила, что США и страны Запада уже использовали подобные инсценировки как предлог для нанесения ударов по Сирии. "На фоне безапелляционных заявлений США о "вине" сирийских властей в "регулярном использовании химического оружия" Вашингтон и союзники демонстрируют готовность незамедлительно и соответствующим образом реагировать на такого рода информационные вбросы, - сказала она. - Что это значит, уже известно: в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права они уже дважды наносили ракетные удары по территории Сирии в интересах все той же вооруженной сирийской оппозиции, интернациональных экстремистских и террористических группировок, действующих на территории этого суверенного государства".