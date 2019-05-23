Россия намерена создать "кибер-Генассамблею" в ООН

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Москва намерена превратить Рабочую группу открытого состава по международной информационной безопасности ООН в настоящую "кибер-Генассамблею" Всемирной организации. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"По российской инициативе в этом году в ООН должна быть запущена Рабочая группа открытого состава по международной информационной безопасности, - сказал он. - По нашей задумке, это должна быть своего рода "кибер-Генассамблея", где все государства вне зависимости от уровня их технологического развития смогут на равных правах участвовать в дискуссии по этой теме".

"Повестка дня этой группы весьма широкая. Она охватывает весь спектр вопросов международной информационной безопасности - от дальнейшей работы над упомянутыми правилами поведения до преодоления цифрового разрыва", - отметил собеседник агентства.

Он также напомнил, что в прошлом году Генеральная Ассамблея ООН по российской инициативе уже одобрила первоначальный перечень правил ответственного поведения в информационном пространстве. "Эти правила поддержаны большинством государств - членов ООН, к сожалению, кроме западных, которые, видимо, наивно полагают, что без общепринятого международным сообществом кодекса ответственного поведения государств в информационном пространстве им удастся навязать миру свою кибердиктатуру", - продолжил замглавы МИД.

По его словам, в 2018 году Генассамблея также одобрила российскую идею запуска в ней широкой политической дискуссии по противодействию информационной преступности. "Так что говорить о том, что в ООН сегодня что-то не получается, не совсем корректно. Прогресс есть, он заметен сегодня более, чем когда-либо", - добавил он.

Двусторонние усилия

При этом Сыромолотов указал, что многосторонние усилия следует подкреплять на двустороннем уровне. "Со многими странами у нас уже заключены межправительственные соглашения о сотрудничестве в этой сфере (по кибербезопасности - прим. ТАСС). С целым рядом государств приняты соответствующие декларации на высшем уровне. В 2018 году мы подписали четыре таких документа, есть и многосторонние соглашения в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), СНГ (Содружество Независимых Государств), ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), договоренности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул замминистра.

Он также указал, что Москва открыта к диалогу в кибернетической сфере со странами как Востока, так и Запада. "Интерес к сотрудничеству с Россией по международной информационной безопасности в мире, безусловно, очень высокий. Если со стороны партнеров есть запрос на взаимодействие, мы всегда его поддержим", - резюмировал собеседник агентства.