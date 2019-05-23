Захарова: обвинения США в агрессивном характере ядерной политики России безосновательны

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безосновательными обвинения со стороны США в адрес российской военной доктрины, предусматривающей применение ядерного оружия. Так она прокомментировала заявления председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда о том, что Россия рассматривает возможность использования нестратегических ядерных вооружений в Европе.

"Абсолютно безосновательные обвинения в отношении российской ядерной политики, рассчитанные на тех, кто привык безоговорочно принимать на веру информационные вбросы в стиле highly likely ["весьма вероятно"], которые стали уже традиционными для ведомых Вашингтоном коалиций, информационных кампаний и так далее", - заявила дипломат на брифинге в четверг.

"Для объективно настроенных специалистов совершенно понятна фальшивость западных тезисов применительно к российской военной доктрине, нацеленной на недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта", - подчеркнула официальный представитель МИД. Она пояснила, что США и некоторые страны НАТО укоренились в изначально ложной позиции "о якобы принятой в России на доктринальном уровне установки, предусматривающей локальное применение ядерного оружия в рамках неких наступательных операций для их завершения на выгодных для себя условиях".

По ее словам, российская военная доктрина имеет сугубо оборонительный характер и в ней "максимально четко и доходчиво определены конкретные сценарии", при которых Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие. Захарова отметила, что США пугают своих союзников по НАТО ядерной угрозой со стороны РФ, чтобы подстегнуть антироссийские настроения.

"В данном случае на Россию необоснованно переносится собственный опыт и подходы некоторых ядерных держав из числа натовцев, доктрины которых допускают превентивное ограниченное применение ядерного оружия в целях так называемого последнего предупреждения или демонстрации решимости в рамках защиты своих жизненно важных национальных интересов, которые ведущие страны Североатлантического блока привыкли трактовать крайне широко", - заключила дипломат.