Посольство России связало заявления Ханта с подготовкой Лондоном возможного кибернападения

ЛОНДОН, 23 мая. /ТАСС/. Антироссийские заявления главы МИД Великобритании Джереми Ханта наводят на мысль о подготовке Лондоном кибернападения на Россию. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне, прокомментировавший речь министра иностранных дел Соединенного Королевства, с которой он выступил на конференции НАТО по вопросам кибербезопасности.

"Такие заявления вызывают не только сожаление, но и серьезное беспокойство. Обязательства союзников по Пятой статье Вашингтонского договора - не та тема, вокруг которой уместно зарабатывать политические очки. Рассуждения о "наступательном киберпотенциале", необходимости "изучить варианты ответа на нападения, не доходящие до уровня, который дает основания для самообороны", стремлении "сохранять конструктивную неопределенность относительно того, что именно мы сделаем в тех или иных обстоятельствах" заставят многих в России в очередной раз задаться вопросом: не готовит ли Великобритания кибернападение на нашу страну? Едва ли создание такого впечатления в российском общественном мнении будет способствовать чьей-либо безопасности", - подчеркнул российский дипломат.

В диппредставительстве отметили, что "глава Форин оффиса вернулся к привычно воинственной антироссийской риторике, не имеющей никакого отношения к действительности". "Фактически глава британской дипломатии обвинил Россию в осуществлении на целый ряд третьих государств кибератак, которые по своему масштабу и потенциальным последствиям сопоставимы с вооруженными нападениями и потому требуют солидарного ответа союзников по НАТО. Джереми Хант гордится, что Лондон одним из первых передал в распоряжение НАТО свои "наступательные киберсредства", - сказал пресс-секретарь.

В посольстве РФ напомнили, что "Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз". "К сожалению, никакой реакции со стороны Лондона до сегодняшнего дня не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу. Это дополнительное свидетельство того, что пресловутые российские кибератаки являются для британских властей не реально существующей проблемой, которую надо решать, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений, в том числе в международном масштабе", - добавили в диппредставительстве.

Хант в четверг в ходе своего выступления в Лондоне предположил, что российские спецслужбы якобы занимаются поиском слабых мест в критически важных объектах национальной инфраструктуры многих стран. При этом в Кремле уже неоднократно отрицали причастность России к различным кибератакам, в организации которых западные страны регулярно бездоказательно обвиняют Москву.