Лавров обсудит со вторым министром иностранных дел Брунея развитие отношений с султанатом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в Москве обсудит со вторым министром иностранных дел и торговли Брунея Эриваном Юсуфом продвижение двусторонних связей и международное сотрудничество.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "стороны обсудят перспективы дальнейшего продвижения двусторонних связей, обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным темам".

По ее словам, Бруней является важным партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), двусторонние отношения остаются стабильными, расширяется взаимодействие между парламентами, а также министерствами и ведомствами двух стран. "Осуществляется конструктивное сотрудничество на площадке ООН, а также в рамках действующих в АТР многосторонних механизмов", - отметила она.

На дальних берегах

Государство Бруней-Даруссалам - небольшое княжество в Индонезии, которым правит султан. Население составляет около 430 тыс. человек. Благодаря запасам нефти и газа Бруней оказался среди богатейших стран мира с одним из самых высоких уровней ВВП на душу населения.

С 1967 года страну возглавляет султан Хассанал Болкиах. Особенности монархического строя объясняют несколько иную, чем в других странах, структуру правительства. Прибывший в Москву Эриван Юсуф носит должность второго министра иностранных дел потому, что первым министром является сам султан.

До 1984 года Бруней был колонией Великобритании и после обретения независимости ориентировался во внешней политике и торговле, в первую очередь, на западные страны, однако в последние десятилетия эта ситуация стала меняться. Президент Владимир Путин посетил Бруней в 2000 году, когда там проходил саммит АТЭС. В 2005 уже султан приехал в Россию, а в 2009 году состоялся его второй визит. В 2008 году было открыто посольство России в Брунее. Султан вновь побывал в России во время саммита РФ - АСЕАН в Сочи в 2016 году, вызвав в прессе лавину публикаций о своем сказочном богатстве.

После последнего визита взаимодействие двух стран заметно активизировалось. Лавров периодически встречается со вторым министром иностранных дел султаната на различных международных площадках. В ноябре 2017 года совместная работа увенчалась подписанием соглашения о взаимной отмене виз при поездках на срок до 14 дней. Это придало импульс освоению рынка Брунея российскими компаниями, прежде всего, в областях энергетики и сельского хозяйства. Значительные перспективы открываются по линии военно-технического сотрудничества РФ с Брунеем как одной из богатейших стран региона.

Рекордный диалог

В феврале 2019 года Бруней посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она передала султану устное послание от российского президента. Во время визита спикер Совфеда сделала акцент на возможности развития ВТС, а также выступила за продолжение практики взаимных дружественных заходов кораблей в порты России и Брунея. Матвиенко также заявила о готовности предложить Брунею передовые технологии и оборудование по утилизации попутного нефтяного газа.

По ее словам, перспективной является идея утверждения Российско-брунейского делового совета, а также расширение сотрудничества в инвестиционной сфере. Тогда же парламентарий сообщила, что ведутся переговоры о либерализации торгового режима между Евразийским экономическим союзом (ЕЭС) и Брунеем.

Беседа Матвиенко с султаном продолжалась около часа и побила рекорд по длительности его международных встреч.