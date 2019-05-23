Толстой: большая российско-французская межпарламентская комиссия может собраться осенью

ПАРИЖ, 24 мая. /ТАСС/. Заседание большой межпарламентской российско-французской комиссии может пройти осенью. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате международную тематику.

"Мы над этим работаем, мы регулярно в контакте с нашими коллегами, - ответил он на соответствующий вопрос. - Надеемся, что нам удастся провести заседание большой комиссии, которая запланирована пока на осень. Но много вещей еще не проработано, мы работаем над этим".

Также, комментируя возможность участия делегации РФ в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Толстой указал, что это "зависит от того, насколько ПА готова внести поправки в свой регламент", которые позволили бы России участвовать. "Пока регламент не позволяет участвовать России в июньской сессии, если они внесут эти поправки, мы открыты, мы с удовольствием", - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос, достаточно ли для этого у ПАСЕ времени, парламентарий ответил, что "время есть". "Посмотрим, какие они примут решения <... > мы не являемся участниками принятия этих решений, это от них зависит", - добавил он.