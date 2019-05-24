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В Крыму назначили вице-премьера по вопросам ЖКХ

Им стала Юлия Жукова, которая ранее была начальником инспекции по жилищному надзору республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Государственный совет Крыма на своем заседании в пятницу назначил Юлию Жукову, которая возглавляла инспекцию по жилищному надзору, заместителем председателя Совета министров республики, отвечающего за ЖКХ.

"В Государственный совет поступило представление главы Крыма Сергея Аксенова о назначении Жуковой Юлии Михайловны заместителем председателя Совета Министров Крыма. Юлия Михайловна, желаем вам уцелеть в этой непростой отрасли", - сказал председатель республиканского парламента Владимир Константинов.

20 мая зампредседателя Совмина Крыма Михаил Селезнев, который с июля 2018 года курировал вопросы ЖКХ и транспорта в регионе, подал в отставку по семейным обстоятельствам.

В пятницу Госсовет также проголосовал за отставку Селезнева в соответствии с поданным заявлением.

Жукова с июня 2018 года была начальником инспекции по жилищному надзору республики.

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