Москалькова просит генпрокурора США передать Ярошенко в Россию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо генеральному прокурору США Уильяму Барру с просьбой передать заключенного россиянина Константина Ярошенко на родину в связи с ухудшением его здоровья. Копию письма распространила в пятницу пресс-служба омбудсмена.

"Исходя из исключительно гуманитарной миссии, обращаюсь к вам с просьбой проявить добрую волю и принять положительное решение о передаче Ярошенко на родину, учитывая значительный срок, проведенный им в заключении, и прогрессирующее ухудшение его здоровья", - говорится в письме.

Москалькова подчеркивает, что такое "гуманное решение будет по достоинству оценено не только осужденным российским гражданином, но и российским народом".

Ранее посол России в США Анатолий Антонов в письме уведомил Ярошенко, что Министерство юстиции США рассматривает запрос Минюста России о его возвращении на родину в рамках Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц 1983 года.

В США Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До июня 2018 года Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс, при этом один месяц он провел в карцере. Затем он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери. Недавно врачи тюремной больницы в Данбери удалили ему доброкачественные опухоли желудка, выявленные при обследовании.