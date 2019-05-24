МИД: РФ настроена на конструктивное сотрудничество с избранным малавийским руководством

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия намерена укреплять сотрудничество с Республикой Малави во всех сферах. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского внешнеполитического ведомства в связи с состоявшимися 21 мая президентскими, парламентскими и муниципальными выборами в Малави.

"В Москве приветствуют состоявшееся волеизъявление народа Малави и настроены на конструктивную работу с Лилонгве по укреплению российско-малавийских связей в политической, торгово-инвестиционной, гуманитарной и иных областях", - отметили в министерстве.

На Смоленской площади указали на то, что, по оценкам международных наблюдателей, в том числе из Африканского союза и Сообщества развития Юга Африки, всеобщее голосование прошло в рамках норм национального и международного права и в спокойной обстановке.

По последним данным, президент Малави Питер Мутарика лидирует на выборах главы государства с 40,44% голосов по итогам подсчета 75% бюллетеней. Лидер оппозиционной "Партии конгресса Малави" Лазарус Чаквера получает 35,34% голосов. Подсчет голосов еще не завершен.