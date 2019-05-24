МИД РФ советует 25 мая избегать места проведения акций "желтых жилетов" в городах Франции

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам РФ 25 мая стараться обходить стороной места массового скопления людей из-за планируемых очередных акций движения "Желтые жилеты" в крупных городах Франции.

"25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения "Желтые жилеты". Рекомендуется избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении, опубликованном пятницу на странице Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.